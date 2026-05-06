لويس إنريكي: هذه أجمل بطولة.. ونحن جاهزون لمواجهة بايرن ميونيخ

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

شدد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على ضرورة الاستمتاع بمواجهة بايرن ميونيخ وخوض هذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة للوصول إلى النهائي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء على ملعب أليانز آرينا.

وقال إنريكي في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأجمل".

وواصل "عندما تتاح لك فرصة لعب هذه المباراة، فهذا يعني أنك قريب من النهائي، لقد استعددنا للمباراة بأفضل طريقة ممكنة، نحن جاهزون".

وأردف "لم نحاول التحكم في كل شيء، إنها مباراة يجب أن تعيشها بهدوء، وبعاطفة، وبمتعة".

وأتم "سنفعل كل شيء من أجل جماهيرنا على أرضية الملعب ونريد الوصول للنهائي الثاني على التوالي".

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: ماتفي سافونوف.

الدفاع: وارين زائير إيمري - ماركينوس - ويليام باتشو - نونو مينديز.

الوسط: فابيان رويز - جواو نيفيز - فيتينيا.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - كفيتشا كفارتسخيليا.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

