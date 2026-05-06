التشكيل - تبديل وحيد اضطراري لـ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

أعلن كل من فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأجرى كل فريق تبديل وحيد اضطراري عن مواجهة الذهاب، إذ دفع كومباني بـ كونراد لايمار بدلا من ألفونسو ديفيز.

فيما دفع إنريكي بـ فابيان رويز بدلا من أشرف حكيمي، على أن يلعب زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن.

ويبدأ بايرن بالتشكيل التالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - دايو أوباميكانو - جوناثان تاه - كونراد لايمار.

الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش.

وسط الهجوم: مايكل أوليسي - جمال موسيالا - لويس دياز

الهجوم: هاري كين

أما باريس سان جيرمان فيبدأ بالتشكيل التالي:

الحارس: ماتفي سافونوف.

الدفاع: وارين زائير إيمري - ماركينوس - ويليام باتشو - نونو مينديز.

الوسط: فابيان رويز - جواو نيفيز - فيتينيا.

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - كفيتشا كفارتسخيليا.

ويلتقي الفائز في المباراة النهائية مع أرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
