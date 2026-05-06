أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026

حذر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم لاعبيه من عدم الحضور لمعسكر منتخب المكسيك التحضيري لكأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب المكسيكي بقيادة خافيير أجيري يوم 28 أبريل الماضي قائمة تضم 20 لاعبا محليا يشاركون في الدوري المكسيكي للمشاركة في المعسكر الأولي الذي سيبدأ يوم 6 مايو الجاري.

ويقام المعسكر الأولي بشكل مبكر للغاية قبل أكثر من 5 أسابيع على انطلاق كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه مباريات الدوري المكسيكي محليا إذ وصلنا لمرحلة الإقصائيات لتحديد البطل، ولنصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف قاريا.

وحذر الاتحاد المكسيكي في بيانه لاعبيه أن "من سيتخلف عن الحضور للمعسكر سيغيب عن كأس العالم".

وسبق أن طلب نادي تولوكا من الاتحاد المكسيكي استثناء لاعبيه أليكسيس فيجا وخيسوس جاياردو من القائمة نظرا لاستعدادهم لمواجهة لوس أنجلوس الأمريكي في كأس أبطال كونكاكاف لكن الطلب رُفض.

ويرى الاتحاد المكسيكي أنه أبرم اتفاقا مع الأندية على موعد انضمام اللاعبين للمنتخب ويجب تنفيذه.

لكن من جانبه صرّح أماوري فيرجارا رئيس شيفاز جوالادالاخارا المكسيكي بأن الاتفاق مُلزم حال وافقت جميع الأندية عليه.

وأصبح لاعبو الأندية المكسيكية بين خيارين مُرين، فإما ترك النادي في أهم فترات الموسم أو تفويت فرصة المشاركة في كأس العالم.

وتستضيف المكسيك نهائيات كأس العالم 2026 رفقة كندا وأمريكا وستخوض مباراة الافتتاح ضد جنوب إفريقيا على ملعب الأزتيكا يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن خافيير أجيري مدرب المكسيك القائمة النهائية يوم 1 يونيو المقبل بإضافة أسماء اللاعبين المحترفين خارج الدوري.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة غانا وأستراليا وصربيا وديا استعدادا للمونديال.

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍 El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿 ¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

ووصل الدوري المكسيكي لمرحلة ربع نهائي مرحلة كلاوسورا لتحديد بطل النصف الثاني من موسم 2205-26.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا في مراحل ربع ونصف النهائي والنهائي.

وسيُختتم الموسم يوم 25 مايو الجاري، ومن المبكر التكهن بالفريقين.

وفي المنافسات القارية تأهل أونال تيجريس للنهائي، فيما سيخوض تولوكا مباراة الإياب فجر غدا الخميس.

وسيقام النهائي القاري يوم 30 مايو المقبل وربما يشهد نهائيا مكسيكيا بين تولوكا وأونال تيجيريس سيقام من مباراة واحدة.