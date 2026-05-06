دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب

تعادل الأولمبي أمام بلقاس سيتي بهدف لكل فريق ضمن مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتتأهل 3 فرق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

وشهدت مباريات دورة الترقي التعادل الثالث في مباريات الذهاب، إذ تعادل الألومنيوم ضد تيم اف سي في المباراة التي أقيمت الإثنين، وتعادل بورفؤاد أمام النصر.

وجاءت مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين كالتالي:

الذهاب:

الأولمبي × بلقاس سيتي 1-1.

الألمونيوم × تيم إف سي 0-0.

بورفؤاد × النصر 0-0.

العودة

يم اف سي × الألمونيوم.. الإثنين المقبل

النصر × بورفؤاد.. الثلاثاء المقبل

بلقاس سيتي × الأولمبي.. الأربعاء المقبل.

وأقيم دوري القسم الثاني بنظام 6 مجموعات، بواقع مجموعتين للقاهرة، ومثلهما لبحري، بالإضافة لمجموعتين للصعيد.

واكتمل دوري الترقي بتأهل 6 فرق، بواقع فريقين متصدري مجموعتي القاهرة بورفؤاد والنصر، وفريقين من مجموعتي الصعيد الألومنيوم وتيم اف سي، وفريقين متصدري مجموعتي بحري وهما الأولمبي وبلقاس سيتي.