دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 19:42

كتب : رضا السنباطي

فريق الأولمبي

تعادل الأولمبي أمام بلقاس سيتي بهدف لكل فريق ضمن مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتتأهل 3 فرق من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

وشهدت مباريات دورة الترقي التعادل الثالث في مباريات الذهاب، إذ تعادل الألومنيوم ضد تيم اف سي في المباراة التي أقيمت الإثنين، وتعادل بورفؤاد أمام النصر.

أخبار متعلقة:
دورة الترقي للمحترفين - بورفؤاد يتعادل مع النصر.. والحسم في الإياب القسم الثاني - الأندية تطالب اتحاد الكرة بالتأهل مباشرة لدوري المحترفين دون خوض الترقي القسم الثاني - بورفؤاد والنصر آخر المتأهلين.. نظام دورة الترقي ومواعيد المواجهات القسم الثاني بـ - تيم يصعد لمواجهة الألومونيم بدورة الترقي

وجاءت مباريات دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين كالتالي:

الذهاب:

الأولمبي × بلقاس سيتي 1-1.

الألمونيوم × تيم إف سي 0-0.

بورفؤاد × النصر 0-0.

العودة

يم اف سي × الألمونيوم.. الإثنين المقبل

النصر × بورفؤاد.. الثلاثاء المقبل

بلقاس سيتي × الأولمبي.. الأربعاء المقبل.

وأقيم دوري القسم الثاني بنظام 6 مجموعات، بواقع مجموعتين للقاهرة، ومثلهما لبحري، بالإضافة لمجموعتين للصعيد.

واكتمل دوري الترقي بتأهل 6 فرق، بواقع فريقين متصدري مجموعتي القاهرة بورفؤاد والنصر، وفريقين من مجموعتي الصعيد الألومنيوم وتيم اف سي، وفريقين متصدري مجموعتي بحري وهما الأولمبي وبلقاس سيتي.

الأولمبي دورة الترقي بلقاس سيتي
نرشح لكم
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم "أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري خبر في الجول - الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ (0)-(0) باريس سان جيرمان.. انطلاق المباراة 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
ربيعة يسجل ويصنع في مباراة تتويج العين بلقب الدوري الإماراتي 17 دقيقة | الوطن العربي
لويس إنريكي: هذه أجمل بطولة.. ونحن جاهزون لمواجهة بايرن ميونيخ 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تبديل وحيد اضطراري لـ بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أزمة مبكرة بين الأندية والاتحاد.. المنتخب المكسيكي يحذر لاعبيه قبل معسكر كأس العالم 2026 57 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران ساعة | الكرة الأوروبية
دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528619/دورة-الترقي-للمحترفين-الأولمبي-يتعادل-مع-بلقاس-سيتي-والحسم-في-الإياب