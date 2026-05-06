عمدة مدريد: أتلتيكو واجه يويفا.. والحكم نفذ هذه الإرادة

شدد خوسيه لويس مارتينز عمدة مدريد على أن أتلتيكو واجه أرسنال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معبرا عن احباطه من قرارات التحكيم في المباراة بأبطال أوروبا.

وحقق أرسنال انتصارا ثمينا بهدف مقابل لا شيء أمام أتلتيكو مدريد وتأهل الجانرز لنهائي أبطال أوروبا.

وقال خوسيه لويس في تصريحات لوسائل الإعلام: "عندما رأيت القرعة، ظننت أننا سنواجه أرسنال، لكنني كنت مخطئا، لقد اضطررنا لمواجهة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويويفا أوضحت بشكل صريح أنها لا تريد أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "من غير المفهوم تعيين حكم ألماني في مباراة طرفاها إسبانيا وألمانيا يتنافسان على مقعد مؤهل لنهائي أبطال أوروبا، ومن غير يويفا قد يخطر بباله تعيين حكم ألماني كحكم ساحة وفي تقنية الفيديو معا".

وأردف "شهدت المباراة قرارات لا أعتبرها أخطاء تحكيمية فقط، بل قرارات مسبقة الهدف منها الإضرار بأتلتيكو مدريد، الوقت بدل الضائع كان دليلا واضحا على رغبته في إنهاء المباراة سريعا لصالح أرسنال".

وأتم "نحن فخورون بأتلتيكو مدريد، لأنه لم يقاتل أمام أرسنال فقط، بل أمام يويفا، يمكن هزيمة أرسنال خلال 180 دقيقة، لكن لا يمكن هزيمة يويفا، لقد استخدم الاتحاد كل أدواته لمنع تأهل أتلتيكو، والحكم كان مجرد منفذ لهذه الإرادة".

ويلعب أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الفائز من نصف النهائي الآخر بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وسيقام نهائي أبطال أوروبا 30 مايو المقبل على ملعب بوشكاش آرينا ببودابيست.