"أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز

أعلن سموحة تعيين عاطف حنفي مديرًا رياضيا للنادي في إطار خطة تطوير النادي.

وكشف سموحة في بيان رسمي، عن أسباب اختيار عاطف حنفي لمنصب المدير الرياضي "استنادًا إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن عاطف حنفي كأحد أبناء النادي المخلصين، ورؤية مجلس الإدارة نحو بناء منظومة احترافية متكاملة، تدعم أهداف النادي على المدى القريب والبعيد."

وأضاف النادي السكندري "مجلس الإدارة يتمنى له التوفيق في مهمته، ويؤكد على دعمه الكامل لتحقيق نقلة نوعية في قطاع كرة القدم بنادي سموحة."

وخسر سموحة أمام الزمالك بهدف نظيف سجله عدي الدباغ.

وتأهل سموحة ضمن مجموعة البطولة هذا الموسم بعدما احتل المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وتلقى سموحة 5 خسائر، فيما تنتظره مواجهة أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة بالدوري يوم 20 مايو.

ويقود سموحة أحمد عبد العزيز مدربا للفريق منذ يونيو 2025 خلفا لأحمد سامي ليحظى بثقة إدارة النادي.