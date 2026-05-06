موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

يستعد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لبدء الخطوات الفعلية في إعداد قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدرب الإسباني سيرسل يوم الاثنين 11 مايو الجاري قائمة أولية تضم 55 لاعبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولن يتم الإعلان عنها للجمهور.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يعلن دي لا فوينتي القائمة الرسمية النهائية في 25 مايو، لتكون أول إعلان علني بأسماء اللاعبين المختارين لتمثيل إسبانيا في المونديال.

أخبار متعلقة:
مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة منتخب إسبانيا يعلن مواجهة مصر وديا في قطر آس: منتخب مصر يواجه إسبانيا قبل فيناليسما في مارس 2026 استبعاد دين هاوسن من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 1 يونيو كموعد أخير لإرسال القوائم النهائية بشكل رسمي.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي، ولمعرفة باقي المجموعات (طالع التفاصيل).

ويقام كأس العالم للمرة الأولى من 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الإفتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

لويس دي لافوينتي
نرشح لكم
فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد إيقاف جيرارد بيكيه 6 مباريات وشهرين بعد أزمة الحكام في مباراة أندورا وألباسيتي كيكر: نوير على وشك تمديد عقده مع بايرن لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب
أخر الأخبار
"أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل ساعة | الدوري المصري
لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري ساعة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528615/موندو-قائمة-أولية-سرية-لـ-إسبانيا-وموعد-إعلان-اللائحة-النهائية-لـ-كأس-العالم