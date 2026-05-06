موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم

يستعد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لبدء الخطوات الفعلية في إعداد قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المدرب الإسباني سيرسل يوم الاثنين 11 مايو الجاري قائمة أولية تضم 55 لاعبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولن يتم الإعلان عنها للجمهور.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يعلن دي لا فوينتي القائمة الرسمية النهائية في 25 مايو، لتكون أول إعلان علني بأسماء اللاعبين المختارين لتمثيل إسبانيا في المونديال.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 1 يونيو كموعد أخير لإرسال القوائم النهائية بشكل رسمي.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي، ولمعرفة باقي المجموعات (طالع التفاصيل).

ويقام كأس العالم للمرة الأولى من 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الإفتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وهو افتتاح مكرر من كأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.