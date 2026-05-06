محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 18:14

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

أعلن وائل رياض مدرب منتخب الشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين لمعسكر مايو الجاري.

وينتظم منتخب الشباب بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري.

ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 14، و17 مايو الجاري.

أخبار متعلقة:
كريم أحمد: تحدثت مع وائل رياض قبل القدوم إلى مصر.. وهذه تفاصيل رسالة صلاح فاز في وديتين.. منتخب الشباب يختتم معسكره تحت قيادة وائل رياض وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا

وتضم القائمة محترف وحيد في الملاعب الأوروبية، وهو محمد هيثم مهاجم إستوريل برايا البرتغالي.

ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال إفريقيا للشباب.

وضمت القائمة 30 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - مصطفى سامي - عمر عبدالله فوزي - زياد حمادة.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير - عبدالله بدير - عمر أمين - نور أشرف - محمد عوض - ماهر خالد - يوسف شيكا - أحمد علاء.

خط الوسط: يوسف نادر - محمد عاطف - محمد بركات - محمد رأفت - محمد ياسر - محمد حمد - يوسف صبحي - عمر العزب - تيمور فؤاد - ياسين عاطف - محمد وائل - أدهم كريم - أنس رشدي.

خط الهجوم: محمد هيثم - يوسف صابر - محمود حسن - علي الجارحي.

ولعب منتخب الشباب وديتين أمام العراق، انتهت الأولى بالتعادل، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف نظيف.

كما خاض وديتين أمام الجزائر، تعادل في الأولى بهدفين لكل فريق، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل دون أهداف.

منتخب الشباب وائل رياض
نرشح لكم
منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب حسام وإبراهيم حسن يشاركان في اجتماع فيفا لتعديلات التحكيم بكأس العالم إسلام عيسى: تعرضت للإصابة في اللحظة التي بدأ فيها الحلم من الاقتراب منافس مصر - جناح إيران يغيب عن كأس العالم بسبب الرباط الصليبي قائمة منتخب مصر للناشئين - مهاجم مونزا ومدافع أوتريخت ضمن اختيارات أمم إفريقيا منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني: هذه شروطنا للمشاركة في كأس العالم 2026 إسلام عيسى يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا
أخر الأخبار
إنريكي: تدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة بايرن ميونيخ 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ناصر الخليفي: نريد النجمة الثانية.. وباريس يملك محاربين لا لاعبين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
نوير: كنا بحاجة لتكرار ما فعله باريس سان جيرمان ذهابا 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف 5 ساعة | كرة يد
نهائي دوري أبطال أوروبا - موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد أرسنال.. والقنوات الناقلة 6 ساعة | الكرة الأوروبية
"لا يوجد أفضل منهم".. باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 6 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم 6 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528613/محترف-وحيد-وائل-رياض-يعلن-قائمة-منتخب-الشباب-لمعسكر-مايو