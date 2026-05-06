محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو

أعلن وائل رياض مدرب منتخب الشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين لمعسكر مايو الجاري.

وينتظم منتخب الشباب بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الجاري.

ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 14، و17 مايو الجاري.

وتضم القائمة محترف وحيد في الملاعب الأوروبية، وهو محمد هيثم مهاجم إستوريل برايا البرتغالي.

ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال إفريقيا للشباب.

وضمت القائمة 30 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - مصطفى سامي - عمر عبدالله فوزي - زياد حمادة.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير - عبدالله بدير - عمر أمين - نور أشرف - محمد عوض - ماهر خالد - يوسف شيكا - أحمد علاء.

خط الوسط: يوسف نادر - محمد عاطف - محمد بركات - محمد رأفت - محمد ياسر - محمد حمد - يوسف صبحي - عمر العزب - تيمور فؤاد - ياسين عاطف - محمد وائل - أدهم كريم - أنس رشدي.

خط الهجوم: محمد هيثم - يوسف صابر - محمود حسن - علي الجارحي.

ولعب منتخب الشباب وديتين أمام العراق، انتهت الأولى بالتعادل، بينما فاز المنتخب في المباراة الثانية بهدف نظيف.

كما خاض وديتين أمام الجزائر، تعادل في الأولى بهدفين لكل فريق، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل دون أهداف.