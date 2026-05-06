مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

استقر النادي الأهلي على رحيل يس توروب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم وتتويجه بلقب السوبر المصري فقط.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي استقر على الاجتماع بيس توروب عقب مواجهة المصري للتفاوض على رحيله".

وأضاف "سيتم إبلاغ المدير الفني أن النادي من حقه إقالته عقب 30 يونيو مقابل دفع قيمة 3 أشهر".

واختتم المصدر تصريحاته "لذلك سيتم التفاوض معه على الحصول على راتب شهر يونيو بالإضافة للشرط الجزائي".

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.

