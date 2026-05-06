لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

ووجهت رابطة الأندية لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الإسماعيلي بسبب ما بدر خلال مواجهة غزل المحلة.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي:

إيقاف عبد الرحيم مصطفى، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف يحيى زكريا، لاعب فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف نادر فرج، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لنادي الإسماعيلي، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 100 ألف جنيه، مع تحمل النادي تكلفة إصلاح التلفيات؛ وذلك بسبب قيام جماهير نادي الإسماعيلي بإتلاف مقاعد الاستاد.

مباراة زد والجونة:

إيقاف عمر مجدي، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات خلال المباراة.

البنك الأهلي ومودرن سبورت:

إيقاف مصطفى الزناري، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف محمد هلال، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف سليم سليمان، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية:

إيقاف أحمد شيمي، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.