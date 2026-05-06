فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - موناكو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات موقف موناكو الفرنسي من شراء عقد أنسو فاتي لاعب برشلونة المعار لفريق الإمارة.

أنسو فاتي

النادي : موناكو

موناكو

وانضم أنسو فاتي إلى موناكو الصيف الماضي في صفقة إعارة مع خيار شراء عقد اللاعب نهاية الموسم.

وأوضح رومانو أن موناكو قرر شراء عقد أنسو فاتي من برشلونة الصيف المقبل بـ11 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي أنسو فاتي يظهر في قائمة موناكو لأول مرة بعد تمديد عقده.. موناكو يستعير فاتي من برشلونة

وأشار رومانو أن برشلونة سيحتفظ ببند يضمن له نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، على أن يتم تثبيت هذا البند فور الانتهاء من الاتفاق على جميع الشروط النهائية، بما في ذلك بنود عقد اللاعب نفسه.

ووصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن إتمامها.

وخاض فاتي مع موناكو الموسم الحالي 28 مباراة مسجلا 11 هدفا فقط.

ويحتل موناكو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة وبفارق نقتطين عن رين صاحب المركز الخامس.

أنسو فاتي موناكو برشلونة
نرشح لكم
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد إيقاف جيرارد بيكيه 6 مباريات وشهرين بعد أزمة الحكام في مباراة أندورا وألباسيتي كيكر: نوير على وشك تمديد عقده مع بايرن لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم منافس مصر - تيليمانس: سنتعلم من أخطائنا في كأس العالم منافس مصر - دوكو: نريد أن نظهر للعالم ما يمكننا القيام به على أرض الملعب
أخر الأخبار
"أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز 13 دقيقة | الدوري المصري
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل ساعة | الدوري المصري
لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري ساعة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528610/فابريزيو-رومانو-موناكو-يحدد-موقفه-من-صفقة-أنسو-فاتي-وبند-يفيد-برشلونة