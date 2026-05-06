فابريزيو رومانو: موناكو يحدد موقفه من صفقة أنسو فاتي.. وبند يفيد برشلونة
الأربعاء، 06 مايو 2026 - 17:47
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات موقف موناكو الفرنسي من شراء عقد أنسو فاتي لاعب برشلونة المعار لفريق الإمارة.
وانضم أنسو فاتي إلى موناكو الصيف الماضي في صفقة إعارة مع خيار شراء عقد اللاعب نهاية الموسم.
وأوضح رومانو أن موناكو قرر شراء عقد أنسو فاتي من برشلونة الصيف المقبل بـ11 مليون يورو.
وأشار رومانو أن برشلونة سيحتفظ ببند يضمن له نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، على أن يتم تثبيت هذا البند فور الانتهاء من الاتفاق على جميع الشروط النهائية، بما في ذلك بنود عقد اللاعب نفسه.
ووصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن إتمامها.
وخاض فاتي مع موناكو الموسم الحالي 28 مباراة مسجلا 11 هدفا فقط.
ويحتل موناكو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة وبفارق نقتطين عن رين صاحب المركز الخامس.