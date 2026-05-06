طرح تذاكر لقاء اتحاد الجزائر والزمالك.. وفتح المدرجات العلوية للملعب

منحت وزارة الرياضة الجزائرية الضوء الأخضر لإعادة فتح المدرجات العلوية لملعب 5 جويلية خلال لقاء اتحاد الجزائر والزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد الجزائر يوم السبت.

وأوضحت جريدة الخبر الجزائرية أن المدرجات العلوية للملعب سيتم فتحها في لقاء الزمالك بعدما خضعت مؤخرا لأعمال صيانة.

يُذكر أن المدرجات العلوية لملعب 5 جويلية كانت قد شهدت أشغال صيانة شملت الكراسي والحواجز الأمنية، في إطار تعزيز شروط السلامة، وتفاديا لتكرار حادثة الجولة الأخيرة من بطولة الموسم الماضي، عندما فقد نادي مولودية الجزائر أربعة مناصرين إثر سقوط مميت بسبب التدافع.

وأضاف التقرير أن تذاكر المباراة ستُطرح بداية من يوم الخميس، ويبلغ عددها 50 ألف تذكرة.

إلى ذلك، طلب نادي الزمالك الموافقة على حضور جماهيره بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة اتحاد العاصمة بإياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.