خبر في الجول: الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية

طلب نادي الزمالك الموافقة على حضور جماهيره بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة اتحاد العاصمة بإياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد غدا الخميس اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت 9 مايو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.