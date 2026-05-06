كيكر: نوير على وشك تمديد عقده مع بايرن

ذكرت جريدة كيكر أن مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ أصبح على وشك تمديد عقده مع ناديه.

وينتهي عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن نوير سيمدد عقده حتى صيف 2027.

مع توقع إعلان ذلك في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 35 مباراة، وتلقى 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ596 مباراة تلقى 497 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.

ويستعد نوير لقيادة بايرن في مباراة مصيرية ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الباريسي 5-4 على ملعب بارك دي برانس الأسبوع الماضي.

وحقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني رقم 35.