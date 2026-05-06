لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي

يخطط يوفنتوس لإعادة الهولندي تيجاني ريندرز للدوري الإيطالي مجددا.

ويلعب ريندرز في مانشستر سيتي منذ صيف 2025 قادما من ميلان.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يوفنتوس ينتظر تحديد مانشستر سيتي مطالبه للتخلي عن نجم ميلان السابق.

لاعب الوسط الهولندي انضم إلى سيتي قادما من ميلان الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها المبدئية 55 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 70 مليون يورو مع الإضافات.

ريندرز بدأ مسيرته في ملعب الاتحاد بداية قوية، إذ سجل وصنع هدفا في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون، وأصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة بيب جوارديولا، مسجلا سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

إلا أن تأثيره تراجع في النصف الثاني من الموسم، حيث فقد لاعب الوسط مؤخرا مكانه في التشكيلة الأساسية ولم يشارك في آخر أربع مباريات لمانشستر سيتي في الدوري.

نتيجةً لذلك، تزايدت التكهنات حول رحيله المحتمل خلال الصيف، مع بروز يوفنتوس كوجهة محتملة نظرا لنجاحه السابق في الدوري الإيطالي.

وبشكل عام لعب صاحب الـ 27 عاما 48 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.