كوندي: فينيسيوس أكثر من عانيت ضده.. وهذا مفتاح الفوز بالكلاسيكو

كشف جول كوندي لاعب برشلونة عن أكثر لاعب عانى بسببه خلال مسيرته.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد المقبل في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال كوندي عبر موقع النادي: "الفريق في حالة تركيز كبيرة، لدينا رغبة في الفوز بالدوري، التعادل يكفينا ولكننا نريد الفوز على ريال مدريد".

وواصل "مفتاح الفوز بالكلاسيكو سيكون الضغط الجيد من الفريق بأكمله وليس الدفاع فقط، يجب أن نكون في قمرة التركيز".

وتابع "فينيسيوس هو أكثر مهاجم جعلني أعاني داخل الملعب، كما عانيت كثيرا أيضا ضد لياو، وحتى لامين في التدريبات يفرض علي مجهودا كبيرأ".

وأضاف "لا أحب العيش دون ضغط، أتحمل المسؤولية بشكل طبيعي، فهذا جزء من حياة الرياضي المحترف وأتعامل جيدا مع الضغوط، فهو جزء من عملنا وأنا أحب الشعور به".

ويحتاج برشلونة للتعادل فقط مع ريال مدريد لحسم الدوري بشكل رسمي.