سلة - السماح بحضور 2000 مشجع لنهائي الدوري

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 15:35

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين - ميدو طه

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عدد الحضور الجماهيري لمباريات سلسلة نهائي دوري السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وقرر اتحاد السلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السماح بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

أخبار متعلقة:
سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى

الاتحاد × الأهلي.. الجمعة 8 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري المصري
نرشح لكم
سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي انتهت سلة BAL - كينجز (65)-(85) الأهلي.. الأحمر ينتصر كرة سلة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويهزم فلايرز بالدوري الإفريقي انتهت كرة سلة - الأهلي (89)-(80) فلايرز.. نهاية المباراة كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها
أخر الأخبار
خبر في الجول: الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية 59 ثاتيه | الكرة المصرية
كيكر: نوير على وشك تمديد عقده مع بايرن 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تضاؤل فرص صلاح في المشاركة ضد تشيلسي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي 19 دقيقة | ميركاتو
أس: إيقاف بريستياني يمتد لكأس العالم 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوندي: فينيسيوس أكثر من عانيت ضده.. وهذا مفتاح الفوز بالكلاسيكو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا 55 دقيقة | الدوري المصري
مستحقات فيريرا.. الكشف عن سبب القضية 16 في إيقاف قيد الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528598/سلة-السماح-بحضور-2000-مشجع-لنهائي-الدوري