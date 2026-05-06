مبابي يواصل التدريبات الفردية.. وتأجيل الفحوصات الإضافية للخميس

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

من المتوقع أن يشارك كيليان مبابي هداف ريال مدريد في جزء من التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس.

ويحاول الدولي الفرنسي اللحاق بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد المقبل.

وواصل مبابي يوم الأربعاء برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم وحمام السباحة.

ولذلك تم تأجيل خضوعه لفحوصات إضافية من يوم الأربعاء ليوم الخميس، وفقا لتقارير إسبانية عديدة.

وهناك تفاؤل بين جدران ريال مدريد بأن كيليان مبابي سيشارك في الكلاسيكو.

ويتدرب مبابي بشكل منفرد ليواصل عملية التعافي من الإصابة.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة غاب بسببها عن مباراة إسبانيول الماضية بالدوري.

وكان مبابي قد حصل على إجازة في مدينة كالياري الإيطالية أثناء خوض الفريق لمباراة إسبانيول.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وسيتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي في حال عدم فوز ريال مدريد بالكلاسيكو.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 6 أهداف.

