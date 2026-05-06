الشريعي: الزمالك مهتم بضم حامد عبد الله.. والأهلي سيسير على معياري في الصفقات
الأربعاء، 06 مايو 2026 - 14:23
كتب : FilGoal
كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن وجود اهتمام من الزمالك لضم حامد عبد الله.
وقال الشريعي عبر قناة إم بي سي مصر: "الأهلي لا يتحدث معي حول لاعبين وآخر مرة حدثني الأهلي في لاعب كان مصطفى شلبي، والمفاوضات تكون عبر وساطة".
وتابع "هناك تلميحات من وسطاء برغبة الأهلي وبيراميدز في وجود لاعبين، ووجود اهتمام من الزمالك بضم حامد عبد الله".
وأتم "شكل التفاوض مع الزمالك مختلف، لأن الزمالك يتفاوض بشكل مباشر أما الأهلي يرسل وسطاء أولا ويضع رقم محدد لضم اللاعب ويكون لديه خيارات مختلفة، وأعتقد ان الأهلي سيغير تلك الطريقة خلال الموسم الحالي وسيسير بمعياري".
وخلال الفترة الماضية كان الزمالك قد ضم كل من زياد كمال ومحمد حمدي على سبيل الإعارة.
