في الـ39 من عمره.. هالك ينضم إلى فلومينينسي

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 13:10

كتب : FilGoal

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي تعاقده مع المهاجم العملاق هالك.

وذلك في صفقة انتقال حر بعد انفصاله عن أتليتكو مينيرو.

ووقع هالك - 39 عاما - على عقد يمتد حتى نهاية عام 2027.

وأوضح فلومينينسي عبر موقعه أن هالك انضم قادمًا من أتلتيكو مينيرو دون مقابل، وسيكون مؤهلًا للمشاركة بدءًا من فترة الانتقالات المقبلة.

ويصل هالك إلى ريو دي جانيرو مطلع الأسبوع المقبل للانضمام إلى الفريق وبدء التدريبات.

وسيكون الظهور الأول أمام الجماهير يوم 16 مايو على ملعب ماراكانا قبل مواجهة ساو باولو ضمن الدوري البرازيلي.

سيرتدي هالك القميص رقم 7، على أن يحتفظ اللاعب سوتيلدو بالرقم مؤقتًا حتى توقف المسابقات، ثم ينتقل إلى الرقم 30.

بدأ هالك مسيرته مع فيتوريا، قبل الاحتراف في اليابان، ثم تألق بشكل كبير مع بورتو بين 2008 و2012، بعدها انتقل إلى زينيت سانت بطرسبرج، ثم إلى شنغهاي.

وفي عام 2021 عاد إلى البرازيل عبر أتلتيكو مينيرو، حيث سجل 140 هدفًا وقدم 56 تمريرة حاسمة، وحقق عدة ألقاب منها الدوري البرازيلي وكأس البرازيل والسوبر البرازيلي.

دوليًا، لعب هالك مع السليساو لأول مرة في 2009، وشارك في كأس العالم 2014، كما فاز بكأس القارات 2013، ونال الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

