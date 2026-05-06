تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

أليسون حارس ليفربول

توصل يوفنتوس لاتفاق مع أليسون بيكر من أجل ضمه حتى صيف 2029، وفقا الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات نيكولو شيرا.

وينتهي عقد أليسون مع ليفربول في صيف 2027.

وأوضح شيرا أن يوفنتوس يعمل حاليا على التوصل لاتفاق مع ليفربول، إذ بدأت المفاوضات بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
كاريراس: كل ما يثار عني غير صحيح.. والحادثة مع زميلي أمر انتهى ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات أرتيتا: التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لحظة رائعة رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو

ولفت إلى أن ليفربول لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع حارس المرمى البرازيلي أم لا.

وأضاف أن أليسون اتفق مع يوفنتوس على تقاضي 5 ملايين يورو سنويًا.

إلى ذلك، كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النادي الإيطالي يخطط لتكثيف جهوده من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد.

وغاب الحارس صاحب الـ33 عاما عن آخر 5 مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما غاب في وقت سابق هذا الموسم عن عدة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وشارك بدلا منه جيورجي مامارداشفيلي.

ويدرس ليفربول بالفعل خيارات بديلة في مركز حراسة المرمى تحسبا لرحيل أليسون، في ظل احتمالية حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق.

وكان المدرب آرني سلوت قد ألمح إلى ضرورة إعادة هيكلة الفريق، مع رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون بنهاية عقودهما، بالإضافة إلى الغموض حول مستقبل إبراهيما كوناتي.

ورغم تراجع بعض أرقام أليسون هذا الموسم، يبقى الحارس البرازيلي أحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقبين للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه.

ومع احتمالية رحيله، قد يشهد ليفربول عملية إعادة بناء كبيرة، خاصة مع اقتراب نهاية حقبة عدد من نجومه الأساسيين.

يوفنتوس ليفربول أليسون بيكر
نرشح لكم
لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي في الـ39 من عمره.. هالك ينضم إلى فلومينينسي رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح تقرير: اتفاق مبدئي بانضمام ديبالا إلى بوكا جونيورز مع نهاية الموسم
أخر الأخبار
دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب 5 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جهاز المنتخب يستقر على موعد انطلاق المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم 24 دقيقة | الدوري المصري
عمدة مدريد: أتلتيكو واجه اليويفا.. والحكم نفذ هذه الإرادة 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أحد أبناء النادي المخلصين".. سموحة يعلن تعيين مدير رياضي للنادي قبل مواجهة بيراميدز 44 دقيقة | الدوري المصري
موندو: قائمة أولية سرية لـ إسبانيا.. وموعد إعلان اللائحة النهائية لـ كأس العالم 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
محترف وحيد.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر مايو ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سيتم التفاوض مع توروب عقب مواجهة المصري على الرحيل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528588/تقرير-يوفنتوس-يتوصل-لاتفاق-مع-أليسون-ويحاول-إقناع-ليفربول-بالتخلي-عنه