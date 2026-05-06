تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه

توصل يوفنتوس لاتفاق مع أليسون بيكر من أجل ضمه حتى صيف 2029، وفقا الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات نيكولو شيرا.

وينتهي عقد أليسون مع ليفربول في صيف 2027.

وأوضح شيرا أن يوفنتوس يعمل حاليا على التوصل لاتفاق مع ليفربول، إذ بدأت المفاوضات بين الطرفين.

ولفت إلى أن ليفربول لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع حارس المرمى البرازيلي أم لا.

وأضاف أن أليسون اتفق مع يوفنتوس على تقاضي 5 ملايين يورو سنويًا.

إلى ذلك، كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النادي الإيطالي يخطط لتكثيف جهوده من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد.

وغاب الحارس صاحب الـ33 عاما عن آخر 5 مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما غاب في وقت سابق هذا الموسم عن عدة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وشارك بدلا منه جيورجي مامارداشفيلي.

ويدرس ليفربول بالفعل خيارات بديلة في مركز حراسة المرمى تحسبا لرحيل أليسون، في ظل احتمالية حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق.

وكان المدرب آرني سلوت قد ألمح إلى ضرورة إعادة هيكلة الفريق، مع رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون بنهاية عقودهما، بالإضافة إلى الغموض حول مستقبل إبراهيما كوناتي.

ورغم تراجع بعض أرقام أليسون هذا الموسم، يبقى الحارس البرازيلي أحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقبين للدوري ولقب دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه.

ومع احتمالية رحيله، قد يشهد ليفربول عملية إعادة بناء كبيرة، خاصة مع اقتراب نهاية حقبة عدد من نجومه الأساسيين.