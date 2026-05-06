رغم الصليبي.. يزن النعيمات يلمح لإمكانية المشاركة مع الأردن في كأس العالم

ألمح يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن لإمكانية مشاركته في كأس العالم الشهر المقبل.

وتعرض النعيمات لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة العراق بربع نهائي كأس العرب ديسمبر الماضي.

وقال النعيمات عبر حسابه الشخصي على إنستجرام إنه سيوضح موقفه من المشاركة في كأس العالم خلال أيام.

وذلك عندما نشر رابط التصويت حول جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026 والمرشح لها مواطنه موسى التعمري جناح ستاد رين.

وأوضح النعيمات: "سأخبركم بخصوص مشاركتي في كأس العالم عندما ينتهي التصويت، لكن الآن لابد أن يحصد موسى التعمري الجائزة".

وتتراوح فترة التعافي من إصابات القطع في الرباط الصليبي بين 6 إلى 9 أشهر، وربما تصل إلى عام كامل.

ويتواجد المنتخب الأردني في مجموعة واحدة رفقة الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويبدأ النشامى مشوارهم في المونديال بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو المقبل، ثم الجزائر والأرجنتين يومي 23 و28 من الشهر نفسه.

ويبلغ النعيمات من العمر 26 عاما ويرتبط بتعاقد مع العربي القطري حتى صيف 2027.

وكان النعيمات قد انضم إلى العربي القطري في أغسطس 2024 بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في الأهلي القطري.

وعلى المستوى الدولي لعب النيعمات 58 مباراة مع الأردن ونجح في تسجيل 23 هدفا.