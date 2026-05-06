القادسية يمدد عقد هداف الدوري السعودي

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

جوليان كينونيس - القادسية ضد النصر

أتم نادي القادسية السعودي اتفاقه مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشأن تمديد تعاقده.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد كينونيس مع القادسية في صيف 2028.

وبحسب صحيفة الرياضية فإن القادسية مدد تعاقد كينونيس حتى صيف 2030.

ويقدم كينونيس مستوى رائع رافقة القادسية إذ يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا.

صاحب الـ29 عاما لعب 32 مباراة مع القادسية هذا الموسم وسجل 33 هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

ويلعب كينونيس في صفوف القادسية منذ صيف 2024 قادما من أمريكا المكسيكي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن القادسية أيضا مدد عقد الثنائي الدولي السعودي، جهاد زكري ومحمد أبو الشامات.

وبحسب التقارير مدد القادسية عقدي زكري وأبو الشامات حتى 2031.

ويحاول القادسية تحت قيادة براندان رودجرز الحفاظ على قوامه الأساسي خاصة بعد النتائج الطيبة التي حققها الفريق أخرها بالفوز على النصر متصدر الترتيب 3-1.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة.

