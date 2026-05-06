كاريراس: كل ما يثار عني غير صحيح.. والحادثة مع زميلي أمر انتهى

كشف ألفارو كاريراس لاعب ريال مدريد حول رأيه حول ما أثير عنه خلال الفترة الماضية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن كاريراس يظهر سلوكا غير ملتزم، وعن حدوث مشاجرة بينه وبين أنطونيو روديجير زميله بالفريق.

وكتب كاريراس عبر حسابه على إنستاجرام: "في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض التلميحات والتعليقات المسيئة بحقي، والتي لا تمت للواقع بصلة".

"التزامي تجاه هذا النادي والأشخاص الذين عملت معهم كان راسخًا منذ اليوم الأول، وسيظل كذلك. منذ عودتي، عملت دائمًا بأعلى مستويات الاحترافية والاحترام والتفاني. لقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق حلمي بالعودة إلى بيتي".

"أما بخصوص الحادثة مع أحد زملائي، فهي مسألة فردية لا أهمية لها، وقد تم حلها بالفعل. علاقتي بالفريق بأكمله ممتازة".

وانضم كاريراس في بداية الموسم الحالي لريال مدريد قادما من بنفيكا.

صاحب الـ 23 عاما شارك بقميص ريال مدريد حتى الآن في 38 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.