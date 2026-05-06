شكوك حول مشاركة ثنائي النصر أمام الشباب

تحوم الشكوك حول قدرة كينسجلي كومان والبرازيلي أنجيلو جابرييل لاعبا النصر على المشاركة أمام الشباب يوم الخميس.

ويصطدم النصر بالشباب في مباراة مقدمة من الجولة الـ33 للدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الثنائي سيخضع إلى جلسة علاجية الأربعاء، لتحديد إمكانية المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة الشباب، الخميس.

وشعر كومان وأنجليو بآلام في العضلة الخلفية تسببت في عدم إكمالهما الشوط الثاني من مباراة القادسية التي خسرها فريقهما 1ـ3 في الجولة الـ31 من الدوري، الأحد الماضي.

وحسب التقرير فإن كومان وأنجيلو سيجريان جلسة علاجية تحت إشراف طبيب الفريق قبل ساعة من موعد التدريبات لتحديد مدى قدرتهما على الانتظام مع زملائهما في التدريبات الجماعية.

ويسعى النصر لحصد النقاط الـ3 بأي طريقة، من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري، في ظل ملاحقة منافسه الهلال.

إذ رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة بعد الفوز على الخليج يوم الثلاثاء، مقلصا الفارق مع المتصدر النصر إلى نقطتين فقط.

ليشتعل الصراع بين الفريقين قبل 3 جولات من نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب مواجهة الديربي المنتظرة.