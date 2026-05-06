إنزاجي: طبقت سياسة التدوير أمام الخليج لهذا السبب

ربط الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال بين الصعوبات التي واجهها لاعبوه في التسجيل أمام الخليج وطريقة لعب المنافس.

واصل فريق الهلال تمسكه بفرص المنافسة على لقب الدوري السعودي، بعدما قلب تأخره إلى فوز ثمين على الخليج بنتيجة 2-1.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "قدمنا مباراة كبيرة، وهنأت اللاعبين على هذا الفوز".

وأكَّد المدرِّب احترامه لأداء الخليج، مشيرًا إلى مواجهة فريقه صعوبات في تجاوز المناطق الدفاعية للمنافس، رغم المحاولات العديدة، بسبب "شراسة الخصم في الخلف".

وأشار إلى أحقية الجناح سلطان مندش بالمشاركة أساسيًا كونه "يملك إمكانات كبيرة، ولاعبًا مهمًا جدًا في الفريق".

وتحدث عن التغييرات التي أحدثها في التشكيل قائلًا "تنتظرنا مباريات مهمة، لذا أردت التدوير، وأرحت بعض الأسماء لتحقيق التوازن البدني، وإصابة كاليدو كوليبالي أيضًا تجبرنا على التغيير".

وكشف عن قراره بالبقاء في الدمام وليس العودة مباشرة إلى الرياض من أجل الاستشفاء البدني، قبل بدء مرحلة التحضير الفعلي لنهائي كأس الملك، الجمعة المقبل، أمام الخلود.

وفاز الهلال على الخليج 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 28، ليواصل مطاردة الصدارة قبل الجولات الحاسمة.

ورفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة، مقلصا الفارق مع المتصدر النصر إلى نقطتين فقط، ليشتعل الصراع بين الفريقين قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، خاصة مع اقتراب مواجهة الديربي المنتظرة.

وتقدم الخليج في الدقيقة 11 عبر جوشوا كينج الذي واصل تسجيله للمباراة الثالثة على التوالي، مستغلا كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ورد الهلال في الدقيقة 34 بعدما نفذ روبن نيفيز ركلة ركنية، حولها سيرجي سافيتش برأسه إلى هدف التعادل، ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء.

وفي الشوط الثاني، خطف سلطان مندش هدف الفوز بعد خطأ دفاعي من لاعبي الخليج، مستغلا سوء التفاهم بين الدفاع والحارس، ليمنح الهلال ثلاث نقاط ثمينة.

وواصل الهلال سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز الرابع على التوالي، كما رفع رصيده من المباريات دون خسارة إلى 39 مباراة متتالية.