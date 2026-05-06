قائمة الزمالك - تواجد بيزيرا وعمر جابر لمواجهة اتحاد العاصمة

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستسافر لمواجهة التحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك بعد قليل إلى الجزائر لخوض المباراة.

وشهدت القائمة تواجد خوان بيزيرا رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة، كما يتواجد عمر جابر رغم إصابته في الفترة السابقة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.