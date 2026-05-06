أرتيتا: التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لحظة رائعة

أبدى ميكيل أرتيتا سعادته الكبيرة بعد تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن ما حدث في ملعب الإمارات كان ليلة لا تنسى.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر أمازون برايم: "إنها ليلة مذهلة أن تعيش هذه اللحظة مع اللاعبين وكل من في النادي، شعور لا يصدق".

وأضاف "كل ما نقوم به وكل ما نمر به أصبح له معنى الآن، أرى الكثير من الوجوه السعيدة، وأنا فخور بما نفعله".

وتابع المدرب الإسباني: "الأجواء كانت مذهلة منذ البداية، الجماهير كانت تنتظرنا خارج الملعب، والطاقة والحماس اللذان منحونا إياهما كانا استثنائيين، لذلك كان رائعا أن نحقق الفوز".

وعن دور الجماهير، قال أرتيتا: "بالتأكيد، هم من وضعوا المعايير، ونحن نحاول فقط الوصول إلى مستواهم". وأكمل "عانينا لسنوات طويلة من أجل إعادة هذه السعادة لهم، ورؤية الفخر في أعينهم كان أمرا جميلا للغاية".

وأنهى أرسنال السنوات العجاف، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما.

ونجح أرسنال في التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال بفضل هدف بوكايو ساكا في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية على ملعب الإمارات بالفوز على أتلتيكو مدريد.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في المباراة النهائية قبل 20 عاما، حين خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة 2-1 عاما 2006 والتي أقيمت في باريس.

ونجح أرسنال في إثبات تفوقه، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في واحدة من آخر 9 مباريات أمام فرق إسبانيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، يوم السبت 30 مايو.

وينتظر أرسنال الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.