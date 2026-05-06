أرتيتا: التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لحظة رائعة

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

أرتيتا

أبدى ميكيل أرتيتا سعادته الكبيرة بعد تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن ما حدث في ملعب الإمارات كان ليلة لا تنسى.

وقال أرتيتا في تصريحات عبر أمازون برايم: "إنها ليلة مذهلة أن تعيش هذه اللحظة مع اللاعبين وكل من في النادي، شعور لا يصدق".

وأضاف "كل ما نقوم به وكل ما نمر به أصبح له معنى الآن، أرى الكثير من الوجوه السعيدة، وأنا فخور بما نفعله".

أخبار متعلقة:
ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو

وتابع المدرب الإسباني: "الأجواء كانت مذهلة منذ البداية، الجماهير كانت تنتظرنا خارج الملعب، والطاقة والحماس اللذان منحونا إياهما كانا استثنائيين، لذلك كان رائعا أن نحقق الفوز".

وعن دور الجماهير، قال أرتيتا: "بالتأكيد، هم من وضعوا المعايير، ونحن نحاول فقط الوصول إلى مستواهم". وأكمل "عانينا لسنوات طويلة من أجل إعادة هذه السعادة لهم، ورؤية الفخر في أعينهم كان أمرا جميلا للغاية".

وأنهى أرسنال السنوات العجاف، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما.

ونجح أرسنال في التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال بفضل هدف بوكايو ساكا في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية على ملعب الإمارات بالفوز على أتلتيكو مدريد.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في المباراة النهائية قبل 20 عاما، حين خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة 2-1 عاما 2006 والتي أقيمت في باريس.

ونجح أرسنال في إثبات تفوقه، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في واحدة من آخر 9 مباريات أمام فرق إسبانيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، يوم السبت 30 مايو.

وينتظر أرسنال الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.

أرسنال دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو المرة الأولى منذ 20 عاما.. أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت في دوري الأبطال - أرسنال (1)-(0) أتلتيكو مدريد التشكيل - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. ولوكمان وألفاريز يقودان هجوم أتلتيكو مؤتمر تاه: لم أخض في حياتي مثل مباراة الذهاب.. ولن نغير أسلوبنا حكيمي خارج قائمة سان جيرمان أمام بايرن مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مايو - مواجهات نارية بالدوري المصري.. وأرسنال ضد أتلتيكو
أخر الأخبار
أرتيتا: التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لحظة رائعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الهلال يعبر الخليج ويشعل صراع الصدارة مع النصر ساعة | سعودي في الجول
ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية ساعة | سعودي في الجول
رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المرة الأولى منذ 20 عاما.. أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر معتمد جمال: لم نحقق شيئا حتى الآن.. ومباراة سموحة كانت صعبة لهذا السبب 2 ساعة | الدوري المصري
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور
/articles/528576/أرتيتا-التأهل-لنهائي-دوري-أبطال-أوروبا-لحظة-رائعة