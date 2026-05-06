ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات

يرى بوكايو ساكا لاعب أرسنال، أن مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد شهدت ضغطا كبيرًا على اللاعبين.

وتجاوز أرسنال منافسه أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل هدف ساكا.

وتأهل أرسنال للنهائي بعد تعادله ذهابا في وانداميتروبوليتانو، ملعب فريق أتلتيكو مدريد، بهدف لكل فريق.

وقال ساكا في تصريحات عقب المباراة لـ أمازون برايم: "شهدت المباراة ضغطا هائلاً لأنها تعني الكثير لكلا الفريقين."

وأكمل "تمكنا من إدارة الضغط بشكل جيد وتأهلنا إلى النهائي، لذلك نحن سعداء بالوصول للمباراة النهائية"

وأضاف "يمكنك أن ترى ما يعنيه الأمر لنا وللجماهير، نحن جميعا سعداء للغاية."

وعن هدفه في مرمى أتلتيكو، قال "أحيانًا يحالفك الحظ، وأحيانًا لا، لكن عليك أن تكون حاضرًا، وكنت حاضرًا وسجلت الهدف."

"لا يُمكنك الوصول إلى هذا الموقف دون أن تشعر بالضغط، كيف يُمكنك ألا تتوقع أن يتحدث الناس عنك وينتقدونك، لهذا السبب علينا تجاهل ذلك، إنها قصة رائعة، وأتمنى أن تنتهي نهاية سعيدة في بودابست."

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، يوم السبت 30 مايو.

وينتظر أرسنال الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في المباراة النهائية قبل 20 عاما، حين خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة 2-1 عاما 2006 والتي أقيمت في باريس.