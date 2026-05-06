سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية

يبدو أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يقترب من الرحيل عن النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم يايسله بالانتقال إلى أوروبا الموسم المقبل.

وكشف فلوريان بليتينبرج مراسل شبكة سكاي عن اهتمام جاد من أندية الدوري الألماني والإنجليزي للتعاقد مع يايسله.

ويرتبط يايسله بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2027.

وأشار التقرير إلى أن الجانب المالي للرحيل لن يكون عائقا مع اقتراب تعاقده من النهاية.

وحقق أهلي جدة السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وفاز أهلي جدة على ماتشيدا زيليفا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

أهلي جدة يحقق اللقب الثامن للأندية السعودية في أبطال آسيا ليعادل رقم الأندية اليابانية

وحقق أهلي جدة اللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال آسيا للنخبة