رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو

الأربعاء، 06 مايو 2026 - 00:27

كتب : FilGoal

أكد ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال أن أجواء الاحتفال داخل غرفة الملابس كانت استثنائية بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رايس في تصريحات عبر أمازون برايم: "عقب المباراة والتأهل للنهائي كان هناك فوضى داخل غرفة الملابس".

وأضاف "لا أعتقد أن أحدا يمكنه التقليل مما حققناه في هذه البطولة حتى الآن. من حقنا تماما أن نحتفل بهذه اللحظة".

وتابع "إنها البطولة الأكثر قيمة وهيبة على مستوى الأندية، ونحن نحاول فقط الاستمتاع بكل لحظة".

وواصل الدولي الإنجليزي حديثه عن المباراة قائلا: "كنا نعرف قبل اللقاء ما هو قيمته. إذا لم تستطع التحفز لمباراة كهذه، فلن تتحفز لأي مباراة كرة قدم".

وأكمل "عندما تقدمنا 1-0، كنت أعلم أننا سنفوز. شعرت بأن شيئا مميزا كان ينتظرنا".

وأنهى أرسنال السنوات العجاف، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما.

ونجح أرسنال في التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال بفضل هدف بوكايو ساكا في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية على ملعب الإمارات بالفوز على أتلتيكو مدريد.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في المباراة النهائية قبل 20 عاما، حين خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة 2-1 عاما 2006 والتي أقيمت في باريس.

ونجح أرسنال في إثبات تفوقه، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في واحدة من آخر 9 مباريات أمام فرق إسبانيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، يوم السبت 30 مايو.

وينتظر أرسنال الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.

