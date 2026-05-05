المرة الأولى منذ 20 عاما.. أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أنهى أرسنال السنوات العجاف، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما.

ونجح أرسنال في التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الفوز على حساب أتلتيكو مدريد بفضل هدف بوكايو ساكا في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية على ملعب الإمارات.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في المباراة النهائية قبل 20 عاما، حين خسر في المباراة النهائية أمام برشلونة 2-1 عاما 2006 والتي أقيمت في باريس.

ونجح أرسنال في إثبات تفوقه، حيث نجح في تحقيق الفوز في 8 مواجهات، وتعادل في واحدة من آخر 9 مباريات أمام فرق إسبانيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست عاصمة المجر، يوم السبت 30 مايو.

وينتظر أرسنال الفائز من مباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.

التشكيل:

أرسنال:

ديفيد رايا - بن وايت - وليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري - مايلز لويس سكيلي - ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - فيكتور جيوكيريس

أتلتيكو مدريد:

يان أوبلاك - ماتيو روجيري - ديفيد هانكو - روبن لو نورمان - مارك بوبيل - كوكي - ماركوس يورينتي - جوليانو سيميوني - أديمولا لوكمان أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من أتلتيكو مدريد، حيث حاول جوليان ألفاريز في الدقيقة الثامنة ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وأطلق جوليانو سيميوني تسديدة قوية في الدقيقة 12 بعد هجمة مرتدة ولكن نجح الدفاع في التصدي لها ومنع وصولها للمرمى.

وأنهى ديفيد رايا هجمة خطيرة لأتليتكو مدريد بعد قطع تمريرة أنطوان جريزمان

وطالب أرسنال بضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد التحام جريزمان مع تروسارد، قبل أن تصل الكرة لديكلان رايس الذي سدد ولكن اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الهدف الأول لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بعد متابعة تسديدة قوية من تروسارد ارتدت من يد أوبلاك.

⏱️🔥 قبل نهاية الشوط!



بوكايو ساكا يمنح آرسنال هدف التقدم ⚽️



وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

وجاءت أخطر هجمات أتلتيكو مدريد في بداية الشوط الثاني عن طريق جوليانو سيميوني الذي استغل خطأ ساليبا في إعادة الكرة للحارس ليقتنصها ويتجاوز رايا، ولكن جابرييل تدخل في اللحظة الأخيرة، وسط مطالبات من لاعبي أتلتيكو بالحصول على ضربة جزاء.

وسدد جريزمان كرة قوية في الدقيقة 56 ولكن الدفاع تدخل، وسط مطالبات مهاجم أتلتيكو بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من كالافيوري على قدمه.

أجرى بعدها سيميوني 3 تبديلات بدخول مولينا وسورلوث وكاردوزو بدلا من نورماند وسيميوني ولوكمان، فيما رد أرتيتا بـ 3 تبديلات مثلهم بخروج كالافيوري وساكا وإيزي ونزول هينكابي ومادويكي وأوديجارد

سحب بعدها سيميوني، مهاجمه جوليان ألفاريز ليحل ألمادا بدلا منه.

وحاول أتلتيكو مدريد الضغط في الدقائق الأخيرة، عن طريق سورلوث الذي لم ينجح في التعامل مع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وسدد أليكس باينا كرة قوية من بعيد ولكن ذهبت أعلى العارضة.

استمرت الدقائق الأخيرة وسط أجواء مشحونة، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز أرسنال بهدف نظيف وتأهله إلى المباراة النهائية.