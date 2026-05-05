مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لسيراميكا كليوباترا، أن فريقه أزاح الضغوط من عليه قبل مواجهة الزمالك.

ويلتقي سيراميكا أمام الزمالك في الجولة الأخيرة بالدوري في مباراة لم يتحدد موعدها بعد نظرا لخوض الزمالك مواجهة نهائي الكونفدرالية.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات عبر قناة النهار "حصلنا على نقطة مهمة أمام فريق القوي، ولديه حلول كثيرة."

وتعادل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة السادسة من مجموعة التتويج باللقب.

وأضاف مدرب سيراميكا "تأخرنا في حسم المركز الرابع تسبب في وقوعنا تحت الضغط."

وحسم سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق 4 نقاط أمام المصري صاحب المركز الخامس قبل جولة من النهاية.

وأكمل "كان بإمكاننا تحقيق مركز أفضل من الرابع، ولكن الظروف لم تساعدنا، أهدرنا نقاطا كثيرة، بالإضافة لإصابة عمر كمال، وإسلام عيسى، وعمرو قلاوة."

وعن غياب علي ماهر أمام الزمالك، رد عبد الكريم "لا يمكن تعويض علي ماهر لأنه يمنحنا الثقة والطمأنينة وسنتأثر بغيابه."

وتابع "تعرضت لنفس الموقف سابقا بأن أتواجد على الخط في مواجهة الزمالك، قمت بنفس العمل سابقا أثناء تولي تدريب المصري ونجحت في قيادة الفريق للفوز بهدف عام 2023 في ظل غياب علي ماهر نظرا لسفره إلى المغرب."

وحقق المصري الفوز أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة التاسعة لموسم 2023 - 2024 سجله الجزائري غيلاس قناوي.

وسافر وقتها إلى المغرب لحضور الدورة التدريبية (برو) والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليقود عبد الكريم الفريق بدلا منه.

ونال علي ماهر بطاقة حمراء في مواجهة سيراميكا أمام بيراميدز بعد اعتراضه على حكم المباراة.

وأتم "أزحنا الضغوط من علينا، قبل مواجهة الزمالك بحسم المركز الرابع، وأمامنا 15 يوما قبل المباراة للاستعداد، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية."