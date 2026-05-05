ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب

اختتمت منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري بانفراد الزمالك بصدارة الترتيب.

وتغلب الزمالك على سموحة بهدف دون مقابل بينما نجح الأهلي في الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل أمام بيراميدز بهدف دون مقابل.

ولم يتحدد موعد الجولة الأخيرة حتى الآن والأقرب إقامتها يوم 20 مايو في نفس التوقيت.

إذ يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الأهلي ضد المصري وأخيرا يواجه بيراميدز أمام سموحة.

ويكشف لكم FilGoal.com غيابات الجولة الأخيرة:

- أحمد نبيل كوكا يغيب عن مواجهة المصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء

- مصطفى زيكو يغيب عن مواجهة سموحة بسبب تراكم البطاقات الصفراء

- علي ماهر يغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الطرد أمام بيراميدز

- محمد عبد الله يغيب عن مواجهة الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء

أما فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا فلن يغيب عن مواجهة الزمالك بسبب الإيقاف، إذ تلقى البطاقة الصفراء الثانية له بعد إيقافه.

وكان لاكاي قد تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في الجولة الافتتاحية لمرحلة الحسم أمام الأهلي وغاب عن مباراة إنبي بسبب الإيقاف.

وينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 53 نقطة بينما بيراميدز يحل ثانيا بـ 51 نقطة وأخيرا يحل الأهلي ثالثا بـ 50 نقطة.