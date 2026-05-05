مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب

أعرب يس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته البالغ عقب الفوز على إنبي بثلاثية.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "أبارك لجماهيرنا العظيمة على الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثية دون رد. الجماهير ساندتنا بحرارة كبيرة، وكانت تستحق هذا الانتصار، وأهدي لهم الفوز".

وأضاف "أتمنى أن تكون هذه بداية فترة جديدة مليئة بالانتصارات، وأعلم أن الجماهير مرت بفترة صعبة بسبب غياب الفوز، ولذلك أعتذر لهم".

وشدد "أتفق أننا قبل المباراتين الماضيتين لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن لماذا لا يتم الحديث عن حسين الشحات واستمراره في المشاركة، وليس فقط عن بنشرقي؟ أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي يشارك كرأس حربة، فقد فعلنا ذلك أمام الترجي، لكن خطأ بسيطا تسبب في استقبال هدف، وهو ما أثر نفسيا على بنشرقي".

وتابع "تحدثت مع بنشرقي من قبل، لأنه لم يكن بنفس مستواه الذي ظهر به في السوبر أمام الزمالك، لذلك أنا سعيد بعودته لمستواه مرة أخرى".

وأجاب "إصابة إمام عاشور؟ تحدثت مع الطبيب منذ قليل، ومع اللاعب أيضا، وكان هناك تدخل على ركبته، ونأمل أن تكون مجرد كدمة، لكننا سننتظر التشخيص النهائي".

وأعلن الأهلي تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي.

وشدد "أتفق أننا قبل كأس أمم إفريقيا كنا نقدم مستوى جيدا جدا، وخضنا مباريات قوية، ليس فقط لقاء السوبر، لكن بعد ذلك اعتمدنا على لاعبين شباب في كأس العاصمة بسبب انضمام الدوليين للمنتخب، وهو ما تسبب في تراجع الأداء، خاصة مع غياب اللاعبين لمدة سبعة أسابيع، وكان من الصعب استعادة نفس المستوى فور عودتهم، بالإضافة إلى الإصابات التي أثرت على الخط الهجومي، وحتى الآن لدينا غياب تريزيجيه، لكن لدينا بدائل حاليا، وهو ما لم يكن متاحا في الفترة الماضية".

وواصل "الحديث عن تدخل بعض أفراد الجهاز الفني في الخطة خلال آخر مباراتين؟ سمعت عن ذلك، ولكن نحن لدينا عادل مصطفى هو رقم 3 في الجهاز الفني ويعمل على تطوير أدائه، لكن لا يوجد أي شخص يتدخل في التشكيل سواي".

وأوضح "الصفقات في يناير؟ كانت هناك مناقشات عديدة، وأشكر محمود الخطيب على منحي فرصة تدريب الأهلي، لكنه يمر بظروف صحية ولا يتابع ملف الكرة بشكل مباشر. حاليا يتولى هذا الملف كل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وقد نسقت معهما خلال فترة الانتقالات الماضية، وحددت احتياجاتي، ليس فقط من حيث المراكز، بل من حيث الجودة أيضا، لأنني أحتاج إلى لاعبين يصنعون الفارق، وإلا سأكتفي بالمجموعة الحالية. لكن الأمور لم تكن على ما يرام في توفير الصفقات المطلوبة، وأبلغوني أنهم المسؤولون عن هذا الملف".

وأتم تصريحاته "لن أكون الشخص الذي يهرب أو يستسلم، أنا سعيد بوجودي في الأهلي، وأمتلك روحا قتالية دائما، لكن قرار رحيلي لن يكون بيدي، وإذا حدث فسيكون من جهة أخرى".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.