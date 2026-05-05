الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي تفاصيل مبدئية لإصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وأصيب إمام عاشور في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عبر الحساب الرسمي للنادي: "إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الركبة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت يوم الثلاثاء."

وأضاف جاب الله "اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد يوم الأربعاء للمزيد من الاطمئنان على حالته."

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبعد نهاية المباراة ظهر إمام عاشور وهو غير قادر على المشي وخرج من الملعب في سيارة نقل اللاعبين.

وسيجري إمام عاشور فحص طبي أولي لمعرفة إصابة، ثم سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لمعرفة مدى الإصابة ومدة غيابه.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.