الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:32

كتب : محمد سمير

درع الدوري المصري

انفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري قبل جولة من الختام بعد تغلبه على سموحة بهدف دون مقابل.

وتعثر بيراميدز بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، وواصل الأهلي انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون مقابل أمام إنبي.

وأصبح الترتيب الحالي كالآتي:

1- الزمالك - 53 نقطة

2- بيراميدز - 51 نقطة

3- الأهلي - 50 نقطة

ولا يزال للثلاثي فرصة للتتويج بلقب الدوري بالإضافة لإمكانية التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

إذ يتأهل الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا بينما صاحب المركز الثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري

الزمالك

- الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى

- الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلي ضد المصري

بيراميدز

- الفوز على سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

الأهلي

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة

