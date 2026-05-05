إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:30

كتب : FilGoal

إصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي للإصابة في نهاية مباراة فريقه أمام إنبي.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الركبة ولم يكمل اللقاء.

أخبار متعلقة:
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويؤجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة بيراميدز يتعثر أمام سيراميكا كليوباترا بتعادل ويبتعد عن مزاحمة الزمالك نقطة من أجل اللقب.. الزمالك ينجو من فخ سموحة بفضل البديل الذهبي

وبعد نهاية المباراة ظهر إمام عاشور وهو غير قادر على المشي وخرج من الملعب في سيارة نقل اللاعبين.

وسيجري إمام عاشور فحص طبي أولي لمعرفة إصابة، ثم سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لمعرفة مدى الإصابة ومدة غيابه.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري
نرشح لكم
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة بيراميدز يتعثر أمام سيراميكا كليوباترا بتعادل ويبتعد عن مزاحمة الزمالك
أخر الأخبار
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر 6 دقيقة | الدوري المصري
ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 28 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 42 دقيقة | الدوري المصري
الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي ساعة | الدوري المصري
إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي ساعة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528563/إصابة-إمام-عاشور-في-نهاية-مباراة-إنبي