إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي للإصابة في نهاية مباراة فريقه أمام إنبي.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض إمام عاشور للإصابة في الركبة ولم يكمل اللقاء.

وبعد نهاية المباراة ظهر إمام عاشور وهو غير قادر على المشي وخرج من الملعب في سيارة نقل اللاعبين.

وسيجري إمام عاشور فحص طبي أولي لمعرفة إصابة، ثم سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لمعرفة مدى الإصابة ومدة غيابه.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.