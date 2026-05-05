نقطة من أجل اللقب.. الزمالك ينجو من فخ سموحة بفضل البديل الذهبي

حقق الزمالك انتصارا ثمينا على سموحة ليقترب من التتويج بلقب الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمجموعة المنافسة على اللقب.

الهدف الوحيد سجله الفلسطيني عدي الدباغ عند الدقيقة 62 من المباراة.

وصنع البديل جوان بيزيرا هدف المباراة الوحيد بعدما حل بديلا مع بداية الشوط الثاني وغادر بعدما صنع الهدف بداعي الإصابة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، و3 نقاط عن الأهلي قبل الجولة الأخيرة من الدوري.

ويحتاج الزمالك للتعادل على أقل تقدير في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة لضمان التتويج بلقب الدوري.

فيما توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع والأخير بمجموعة التتويج باللقب.

وصف المباراة

بدأ سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى الزمالك بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر صامويل أمادي فرصة محققة للتسجيل بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليمنى لكنه تسديدته مرت بجوار مرمى الزمالك.

ورد الزمالك بتسديدة قوية عن طريق محمد شحاتة تصدى لها أحمد ميهوب حارس سموحة.

ومع بداية الشوط الثاني قرر معتمد جمال مدرب الزمالك الدفع بجوان بيزيرا وشيكو بانزا.

وأرسل جوان بيزيرا كرة عرضية متقنة حولها عدي الدباغ بضربة رأسية سكنت شباك سموحة في الدقيقة 62.

الهدف هو الثامن لعدي الدباغ هذا الموسم في مسابقة الدوري في مباراته رقم 19 بالمسابقة.

May 5, 2026

المهاجم الفلسطيني سجل الهدف رقم 13 له مع الزمالك في المباراة رقم 40 بجميع المسابقات.

المساهمة رقم 19 لجوان بيزيرا مع الزمالك هذا الموسم في المباراة رقم 41.

الجناح البرازيلي سجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين هذا الموسم.

بيزيرا غادر بعدما اشتكى من الإصابة وحل محمد السيد بدلا منه في الدقيقة 68.

وبعد الهدف كثف سموحة محاولاته على مرمى الزمالك وسدد سمير فكرة كرة خطيرة تصدى لها المهدي سليمان.

وابعد محمود حمدي الونش فرصة خطيرة من قلب منطقة الجزاء بعد عرضية من صامويل أمادي.