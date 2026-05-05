الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويؤجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:08

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - إنبي - الشحات

فاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة، وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من حسين الشحات وزيزو وأشرف بنشرقي.

ويلعب الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري ضد المصري.

وصف المباراة

Image

تقدم الأهلي في الدقيقة 8 بهدف سجله حسين الشحات بعد توغل داخل منطقة الجزاء بتمريرة من زيزو، ليسدد الكرة بطريقة رائعة في شباك عبد الرحمن سمير حارس إنبي.

وأهدر إمام عاشور فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تهيئة للكرة من الشحات.

وواصل الشحات تألقه وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من عبد الرحمن سمير حارس إنبي، إثر استغلاله خطأ مروان داوود في تمرير الكرة للحارس وخطفها منه.

وتقدم زيزو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 21.

وتلقى الأهلي ضربة قوية بعد إصابة لاعبه أحمد رمضان في الدقيقة 25 ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه محمد هاني.

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد سقوط كهربا من تدخل مع كوكا.

لكن بعد توقف اللعب لعدة دقائق ومتابعة الحالة في الفيديو قرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء بسبب خطأ ضد ياسين مرعي مدافع الأهلي.

واستمرت خطورة إنبي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ومر علي محمود بشكل جيد من دفاع الأهلي وأرسل عرضية خطيرة أبعدها شوبير.

بعدها نجح إنبي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45+7 عن طريق كهربا بعد متابعة لتسديدة من محمد حتحوت تصدى لها شوبير.

ومرة أخرى تدخل الفيديو وألغى الهدف بسبب تسلل كهربا قبل تسديد الكرة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

وأجرى توروب مدرب الأهلي التبديل الأول بين الشوطين بنزول أليو ديانج بدلا من حسين الشحات الذي تعرض للإصابة.

مع بداية الشوط الثاني أضاف أشرف بنشرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47 بتسديدة قوية بعد قطع الكرة من دفاع إنبي أثناء ركلة مرمى، لتصل الكرة إلى إمام عاشور الذي مررها للمغربي ليضعها في الشباك.

وشارك محمد علي بن رمضان ومروان عثمان بدلا من بنشرقي وزيزو.

وأهدر إنبي فرصة خطيرة عن طريق حامد عبد الله بعدما كان في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة جوار القائم.

وكاد محمد هاني أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بتسديدة قوية اصطدمت في الدفاع.

وأجرى الأهلي آخر تبديلاته بنزول اللاعب الشاب عمر معوض بدلا من طاهر في أول ظهور له مع الأحمر في الدوري.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بثلاثية.

الأهلي إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر 7 دقيقة | الدوري المصري
ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: لا أحد يتدخل في تشكيل الأهلي .. ولن أكون الشخص الذي يهرب 25 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 29 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 43 دقيقة | الدوري المصري
الثلاثي يمتلك فرصة حصد لقب الدوري والتأهل للأبطال.. حالات تتويج الزمالك وبيراميدز والأهلي ساعة | الدوري المصري
إصابة إمام عاشور في نهاية مباراة إنبي ساعة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد زد.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528560/الأهلي-يهزم-إنبي-بثلاثية-ويؤجل-حسم-الدوري-إلى-الجولة-الأخيرة