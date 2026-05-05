نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واقترب الزمالك خطوة من التتويج بلقب الدوري بعد الفوز أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة السادسة لحساب مرحلة البطولة من الدوري.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.

وتجاوز الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ذهاب نهائي الكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري × الزمالك

الموعد: السبت 9 مايو

القناة الناقلة: بي ان سبورتس