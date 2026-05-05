نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 22:28
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
واقترب الزمالك خطوة من التتويج بلقب الدوري بعد الفوز أمام سموحة بهدف نظيف في الجولة السادسة لحساب مرحلة البطولة من الدوري.
ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.
وينافس الزمالك على ثنائية الدوري وكأس الكونفدرالية.
وتجاوز الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف في مجموع المباراتين.
موعد مباراة الزمالك المقبلة
ذهاب نهائي الكونفدرالية
اتحاد العاصمة الجزائري × الزمالك
الموعد: السبت 9 مايو
القناة الناقلة: بي ان سبورتس
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: لا أعرف لماذا طرد بنتايك واحتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع خالدي: حصلنا على ركلة جزاء في الوقت المناسب أمام الزمالك.. وسنقاتل على اللقب نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام اتحاد العاصمة.. والقناة الناقلة وسط إثارة لا تصدق.. الزمالك يحرم من هدف ويسقط أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية قائمة بيراميدز - ماييلي في الهجوم لمواجهة زد في نهائي كأس مصر انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب الأهلي يعلن موعد عودة توروب بعد سفره لظروف أسرية تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وثلاثي أجنبي أساسي