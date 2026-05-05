الثامن للدباغ والمساهمة 19 لـ بيزيرا.. الزمالك يسجل أول أهدافه في سموحة
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 21:51
كتب : محمود حمدي
سجل المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف التقدم للزمالك في مرمى سموحة.
ويلعب الزمالك أمام سموحة ضمن الجولة السادسة بمرحلة التتويج باللقب.
وأرسل جوان بيزيرا كرة عرضية متقنة حولها عدي الدباغ بضربة رأسية سكنت شباك سموحة في الدقيقة 62.
الهدف هو الثامن لعدي الدباغ هذا الموسم في مسابقة الدوري في مباراته رقم 19 بالمسابقة.
المهاجم الفلسطيني سجل الهدف رقم 13 له مع الزمالك في المباراة رقم 40 بجميع المسابقات.
المساهمة رقم 19 لجوان بيزيرا مع الزمالك هذا الموسم في المباراة رقم 41.
الجناح البرازيلي سجل 8 أهداف وصنع 11 آخرين هذا الموسم.
