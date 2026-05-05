انتهت في دوري الأبطال - أرسنال (1)-(0) أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 21:42

كتب : FilGoal

تروسارد - أرسنال أمام أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب في إسبانيا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

-----------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 1-0

ق 89: تسديدة قوية من أليكس باينا من بعيد ولكن ذهبت أعلى العارضة

ق 87: كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء لم يسددها سورلوث بنجاح ليتدخل دفاع أرسنال ويبعدها

ق 83: تبديل أخير لأرسنال بنزول مارتينيلي بدلا من تروسارد.

ق 73: تبديل لأرسنال بنزول زوبيمندي بدلا من لويس سكيلي.

ق 66: خروج جوليان ألفاريز ونزول ألمادا بدلا منه.

ق 57: 3 تبديلات لأتلتيكو مدريد بدخول مولينا وسورلوث وكاردوزو بدلا من نورماند وسيميوني ولوكمان.. و3 تبديلات لأرسنال بخروج كالافيوري وساكا وإيزي ونزول هينكابي ومادويكي وأوديجارد

ق 56: جريزمان يسدد قوية ولكن الدفاع يتدخل، ومهاجم أتلتيكو يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من كالافيوري على قدمه

ق 51: أخطر فرص أتلتيكو مدريد في المباراة، جوليانو سيميوني يستغل خطأ ساليبا في إعادة الكرة للحارس ليقتنصها ويتجاوز رايا، ولكن جابرييل تدخل في اللحظة الأخيرة، وسط مطالبات من لاعبي أتلتيكو بالحصول على ضربة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

ق 45: جوووووول ساكا يسجل الأول لأرسنال بعد متابعة تسديدة قوية من تروسارد ارتدت من يد أوبلاك.

ق 35: مطالبات بضربة جزاء لأرسنال بعد التحام من جريزمان مع تروساد.

ق 12: ديفيد رايا نجح في إنهاء هجمة خطيرة لأتلتيكو مدريد بعد قطع تمريرة أنطوان جريزمان

ق 12: أتلتيكو مدريد يواصل الضغط على دفاعات أرسنال، جوليانو سيميوني أطلق تسديدة قوية بعد هجمة مرتدة ولكن نجح الدفاع في التصدي لها ومنع وصولها للمرمى.

ق 8.. جوليان ألفاريز ينجح في استلام الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل. بعد استلامه تمريرة دقيقة، ثم سدد كرة مرت بـجـوار القائم الأيمن بـقليل.

بداية المباراة

أرسنال أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا
