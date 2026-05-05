المساهمة 21 مع الأحمر.. بنشرقي يواصل التسجيل مع الأهلي ويهز شباك إنبي
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 21:40
كتب : FilGoal
واصل المغربي أشرف بنشرقي التألق مع الأهلي وسجل هدف فريقه الثالث في شباك إنبي.
ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
وجاء هدف بنشرقي في الدقيقة 47 بتسديدة قوية بعد تمريرة من إمام عاشور.
أسيست إمام عاشور.. وتصويبة قوية من بن شرقي تكتب الثلاثية للنادي الأهلي أمام إنبي🔴🦅 pic.twitter.com/mqB2ezzZjY— ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2026
ويعد الهدف هو الخامس لـ بنشرقي هذا الموسم في الدوري مع الأهلي.
وكان بنشرقي سجل ثنائية في شباك الزمالك في مباراة الأهلي الماضية.
كما وصل بنشرقي للمساهمة التهديفية رقم 15 له مع الأهلي هذا الموسم.
والمساهمة التهديفية رقم 21 بشكل عام مع الأحمر بواقع 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة.
