المساهمة 21 مع الأحمر.. بنشرقي يواصل التسجيل مع الأهلي ويهز شباك إنبي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي

واصل المغربي أشرف بنشرقي التألق مع الأهلي وسجل هدف فريقه الثالث في شباك إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وجاء هدف بنشرقي في الدقيقة 47 بتسديدة قوية بعد تمريرة من إمام عاشور.

ويعد الهدف هو الخامس لـ بنشرقي هذا الموسم في الدوري مع الأهلي.

وكان بنشرقي سجل ثنائية في شباك الزمالك في مباراة الأهلي الماضية.

كما وصل بنشرقي للمساهمة التهديفية رقم 15 له مع الأهلي هذا الموسم.

والمساهمة التهديفية رقم 21 بشكل عام مع الأحمر بواقع 9 أهداف و12 تمريرة حاسمة.

الأهلي أشرف بنشرقي الدوري المصري
نرشح لكم
نقطة من أجل اللقب.. الزمالك ينجو من فخ سموحة بفضل البديل الذهبي الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويؤجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة الثامن للدباغ والمساهمة 19 لـ بيزيرا.. الزمالك يسجل أول أهدافه في سموحة المساهمة التهديفية 11.. زيزو يسجل ويصنع أمام إنبي الأولى من 4 سنوات.. الشحات يسجل أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة اتحاد الكرة: حادث سير لحكم الفيديو في مباراة سموحة والزمالك.. والطاقم وصل في موعده
أخر الأخبار
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية ويؤجل حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة 9 دقيقة | الدوري المصري
الثامن للدباغ والمساهمة 19 لـ بيزيرا.. الزمالك يسجل أول أهدافه في سموحة 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال - أرسنال (0)-(0) أتلتيكو مدريد.. فرصة أولى 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
المساهمة 21 مع الأحمر.. بنشرقي يواصل التسجيل مع الأهلي ويهز شباك إنبي 37 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. ولوكمان وألفاريز يقودان هجوم أتلتيكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
حسام وإبراهيم حسن يشاركان في اجتماع فيفا لتعديلات التحكيم بكأس العالم ساعة | منتخب مصر
المساهمة التهديفية 11.. زيزو يسجل ويصنع أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
الأولى من 4 سنوات.. الشحات يسجل أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528554/المساهمة-21-مع-الأحمر-بنشرقي-يواصل-التسجيل-مع-الأهلي-ويهز-شباك-إنبي