التشكيل - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. ولوكمان وألفاريز يقودان هجوم أتلتيكو

أجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، 5 تبديلات في تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب في إسبانيا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ودفع أرتيتا بـ ساكا، ولويس سكيلي، وكالافيوري، وإيزي، وتروسارد، على حساب زوبيمندي، وهينكابي، وأودريجارد، ومادويكي، ومارتينيلي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - وليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

الوسط: مايلز لويس سكيلي - ديكلان رايس

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

أما دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، فقرر الدفع بالقوة الضاربة في الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماتيو روجيري - ديفيد هانكو - روبن لو نورمان - مارك بوبيل

الوسط: كوكي - ماركوس يورينتي - جوليانو سيميوني

الهجوم: أديمولا لوكمان أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر.