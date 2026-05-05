حسام وإبراهيم حسن يشاركان في اجتماع فيفا لتعديلات التحكيم بكأس العالم

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 20:44

كتب : محمد جمال

شارك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر في الاجتماع الخاص بمناقشة تعديلات التحكيم، التي ستطرأ على اللعبة خلال بطولة كأس العالم 2026.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

وأقيم الاجتماع، عبر تقنية " زووم " بمشاركة جميع المنتخبات، المشاركة في بطولة كأس العالم.

وألقي المحاضرة التحكيمية، بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة لمونديال كأس العالم والتي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

