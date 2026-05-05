المساهمة التهديفية 11.. زيزو يسجل ويصنع أمام إنبي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الأهلي - بيراميدز

رفع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي مساهماته التهديفية في الدوري هذا الموسم إلى 11 مساهمة.

ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مواجهة إنبي في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وصنع زيزو الهدف الأول في المباراة والذي سجله حسين الشحات في الدقيقة السابعة.

بينما سجل زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسبب فيها حسين الشحات.

وبذلك رفع زيزو رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ونجح زيزو بجانب الخمسة أهداف في صناعة 6 آخرين خلال 19 مباراة.

