المساهمة التهديفية 11.. زيزو يسجل ويصنع أمام إنبي
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 20:37
كتب : FilGoal
رفع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي مساهماته التهديفية في الدوري هذا الموسم إلى 11 مساهمة.
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال مواجهة إنبي في الدوري.
ويستضيف الأهلي فريق إنبي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.
زيزو يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في شباك إنبي🔴🦅 pic.twitter.com/BrSoDperAi— ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2026
وصنع زيزو الهدف الأول في المباراة والذي سجله حسين الشحات في الدقيقة السابعة.
بينما سجل زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء تسبب فيها حسين الشحات.
وبذلك رفع زيزو رصيده إلى 5 أهداف في الدوري هذا الموسم.
ونجح زيزو بجانب الخمسة أهداف في صناعة 6 آخرين خلال 19 مباراة.
