الأولى من 4 سنوات.. الشحات يسجل أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري

سجل حسين الشحات هدف الأهلي الأول في شباك إنبي في المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة، في الجولة السادسة من مجموعة البطولة بالدوري.

ونجح الشحات في تسجيل التقدم للأهلي في الدقيقة السابعة بعد انفراده بالحارس ليضعا في الشباك.

الشحات سجل الهدف الثاني في المباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري لأول مرة منذ موسم 2021 - 2022.

وسجل الشحات الهدف الثاني في شباك الزمالك بالجولة الخامسة، قبل تسجيل هدفا في شباك إنبي.

وسبق أن سجل الشحات هدفين متتاليين في الأسبوع الـ 10 والـ 11 في موسم 2021 - 2022 بشباك المقاصة وفاركو على الترتيب.

إجمالا رفع حسين الشحات رصيده إلى 7 أهداف في كافة البطولات، بواقع 4 أهداف في الدوري، و3 أهداف في كأس الرابطة.

كما صنع 3 أهداف، بواقع هدف في الدوري، وهدفين في كأس الرابطة.

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، ويسبقه الزمالك وبيراميدز على الترتيب ولكل منهما 50 نقطة.

ويلعب الزمالك في نفس الوقت أمام سموحة، فيما يصطدم بيراميدز بمنافسيه سيراميكا كليوباترا.