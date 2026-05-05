حمدي فتحي يهدر ركلة ترجيح.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام الغرافة
الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:48
كتب : FilGoal
ودع الوكرة بطولة كأس أمير قطر من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الغرافة.
انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق الغرافة الفوز بركلات الترجيح 3-2.
وشارك حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة، فيما يتواجد التونسي فرجاني ساسي مع فريق الغرافة.
وأضاع حمدي فتحي ركلة الترجيح الرابعة لفريقه، بجانب لوكاس مينديش، ولويس ألبرتو، فيما سجل أمين زحزوح، ورضوان بركان.
أما الغرافة فنجح ياسين براهيمي، وفرجاني ساسي، وآرون جونارسون، فيما أضاع ألفارو دجالو.
ركلات الترجيح: الغرافة 0 (3) - (2) 0 الوكرة
وينتظر الغرافة الفائز من الدحيل أمام السد في نصف النهائي الآخر.
وتوج السد بالدوري القطري، فيما يتواجد الوكرة في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
وشارك حمدي فتحي هذا الموسم في 20 مباراة بكافة البطولات، نجح في تسجيل هدفين.