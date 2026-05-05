النني يسجل في تعادل الجزيرة أمام عجمان بالدوري الإماراتي

الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة

سجل محمد النني لاعب الجزيرة، هدف تعادل فريقه أمام عجمان في الأسبوع الـ 24 من الدوري الإماراتي.

وتقدم فيكتور هنريكي هدف التقدم لعجمان في الدقيقة 32 بعد متابعة لكرة عرضية في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، نجح محمد النني في إدارك التعادل بعد متابعة لكرة من ركنية ليسجلها في الزاوية الضيقة للحارس.

أخبار متعلقة:
محمد النني: أحلم بالتتويج بالدوري الإماراتي الذي أصبح قويا للغاية الجزيرة يعلن إصابة محمد النني محمد سمير: الجميع تواصل معي لمساندة عائلة شوقي.. والنني وشيكابالا وكل اللاعبين

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة ذاتها لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحصل النني على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة.

وبتلك النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددا بفقدانه، إذ تقلص الفارق أمام الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

ويلتقي الوصل ضمن الجولة ذاتها غدا الأربعاء أمام مضيفه الوحدة.

أما عجمان فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ونجح النني في تسجيل ثاني أهدافه هذا الموسم، بعدما سجل في شباك الظفرة بالأسبوع التاسع.

محمد النني الجزيرة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
حمدي فتحي يهدر ركلة ترجيح.. الوكرة يودع كأس أمير قطر أمام الغرافة بي إن سبورتس: من ضمنها مشاركة المنتخب الأولمبي.. تغييرات جذرية بدوري الدرجة الثانية القطري بسبب تدهور النتائج.. استقالة مجلس إدارة نادي الوداد احتراما للمسؤولية تصريحات متبادلة واعتذار.. بن زكري والتعمري يشعلان مواجهة الجزائر والأردن في كأس العالم سيدرب أحمد عبد القادر.. مؤمن سليمان يتولى تدريب الكرمة سيدرب عبد القادر.. تقرير عراقي: مؤمن سليمان يقود الكرمة بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي
أخر الأخبار
أرتيتا: التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لحظة رائعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الهلال يعبر الخليج ويشعل صراع الصدارة مع النصر ساعة | سعودي في الجول
ساكا: تمكنا من إدارة الضغط للتأهل لنهائي دوري الأبطال.. وعلينا تجاهل الانتقادات ساعة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية ساعة | سعودي في الجول
رايس: شعرت أننا سنفوز على أتلتيكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المرة الأولى منذ 20 عاما.. أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر معتمد جمال: لم نحقق شيئا حتى الآن.. ومباراة سموحة كانت صعبة لهذا السبب 2 ساعة | الدوري المصري
مستشهدا بواقعة المصري.. مدرب سيراميكا: حققت الفوز أمام الزمالك في غياب علي ماهر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول 4 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور
/articles/528548/النني-يسجل-في-تعادل-الجزيرة-أمام-عجمان-بالدوري-الإماراتي