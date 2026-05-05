النني يسجل في تعادل الجزيرة أمام عجمان بالدوري الإماراتي

سجل محمد النني لاعب الجزيرة، هدف تعادل فريقه أمام عجمان في الأسبوع الـ 24 من الدوري الإماراتي.

وتقدم فيكتور هنريكي هدف التقدم لعجمان في الدقيقة 32 بعد متابعة لكرة عرضية في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، نجح محمد النني في إدارك التعادل بعد متابعة لكرة من ركنية ليسجلها في الزاوية الضيقة للحارس.

نهاية المباراة بتعادل عجمان مع الجزيرة بنتيجة 1-1 في افتتاحية مباريات الجولة 24 🔚 شاهد الهدفين ⚽🎥#عجمان_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/o48dQ4a7eO — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 5, 2026

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة ذاتها لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحصل النني على بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة.

وبتلك النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، وبات مهددا بفقدانه، إذ تقلص الفارق أمام الوصل صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

ويلتقي الوصل ضمن الجولة ذاتها غدا الأربعاء أمام مضيفه الوحدة.

أما عجمان فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

ونجح النني في تسجيل ثاني أهدافه هذا الموسم، بعدما سجل في شباك الظفرة بالأسبوع التاسع.